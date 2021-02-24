Вирок Стерненку: прокурор Одещини звинуватив протестувальників у тиску (відео)

Костенко вважає, що незгоду з вироком треба висловлювати по-іншому

Прокурор Одеської області Сергій Костенко вважає, що протести проти вирокуактивістові Сергію Стерненку, які відбувалися сьогодні під судом в Одесі, а також біля Офісу президента в Києві, є тиском і "спотворенням процедури справедливого суду".

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Про це він заявив у відеозверненні в Facebook.

"Щодо певних коментарів та певних дій, що відбувалися під Приморським судом, і наразі, я бачу по телеканалах, відбуваються у Києві, щодо висловлення незгоди з вироком. На мою думку, як юриста, як прокурора, ці непогодження повинні відбуватися згідно з вимогами щодо вираження громадянської позиції", – сказав Костенко.

Він додав, що в правовій державі суд повинен мати можливість виносити вироки без "ось таких незаконних дій, тиску, спотворення процедури справедливого суду, на який має право кожен громадянин".

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка у СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

Увечері протести, що також супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, пройшли під Офісом президента в Києві. Прихильники Стерненка мітингували і в інших містах, зокрема в Харкові та Житомирі.

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