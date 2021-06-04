Прикриваються державними структурами: кіберполіція попередила про масовану атаки хакерів

Кіберполіція заявила про масовану атаку хакерів, які розсилають на електронні скриньки компаній і приватних осіб листи нібито від імені державних установ з шкідливими вкладенням.

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Про це повідомила прес-служба кіберпідрозділу Нацполіціі.

Додатки, що розсилаються таким чином, встановлюють на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ і відправляють документи на підконтрольні зловмисникам сервери.

У кіберполіції уточнили, що в таких листах хакерів часто зустрічаються фрази: "Ви не сплатили податки. Деталі у файлі…", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку..." й інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів в додатку до листа.

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"Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників", – йдеться в повідомленні поліції.

У кіберполіції також повідомили про факти поширення шкідливих листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Як захиститися

У кіберполіції також дали поради, як уберегтися від шкідливих листів.

Не завантажуйте з інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів електронною поштою.

Утримайтеся від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо знайомий автор змінив мову спілкування, тема листа нетипова для нього або в повідомленні просять перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли.

Обмежте можливість запуску виконуваних файлів.

Періодично здійснюйте перевірку системи антивірусом і оновлюйте бази сигнатур.

Використовуйте ліцензійні операційні системи та програмне забезпечення.

Регулярно здійснюйте резервне копіювання важливих файлів.

Якомога частіше оновлюйте паролі доступу до важливих систем і використовуйте двофакторну автентифікацію.

Нагадаємо, в квітні невідомі зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київської області і розмістили на них неправдиву інформацію.

Ми також писали, що російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США під час масових кібератак минулого року.