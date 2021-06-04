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Прикриваються державними структурами: кіберполіція попередила про масовану атаки хакерів

4 червня, 02:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зафіксовані факти поширення шкідливих листів з використанням нібито електронної поштової скриньки патрульної поліції Києва

Кіберполіція заявила про масовану атаку хакерів, які розсилають на електронні скриньки компаній і приватних осіб листи нібито від імені державних установ з шкідливими вкладенням.

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Про це повідомила прес-служба кіберпідрозділу Нацполіціі.

Додатки, що розсилаються таким чином, встановлюють на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ і відправляють документи на підконтрольні зловмисникам сервери.

У кіберполіції уточнили, що в таких листах хакерів часто зустрічаються фрази: "Ви не сплатили податки. Деталі у файлі…", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку..." й інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів в додатку до листа.

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"Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників", – йдеться в повідомленні поліції.

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У кіберполіції також повідомили про факти поширення шкідливих листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Як захиститися

У кіберполіції також дали поради, як уберегтися від шкідливих листів.

  • Не завантажуйте з інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів електронною поштою.
  • Утримайтеся від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо знайомий автор змінив мову спілкування, тема листа нетипова для нього або в повідомленні просять перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли.
  • Обмежте можливість запуску виконуваних файлів.
  • Періодично здійснюйте перевірку системи антивірусом і оновлюйте бази сигнатур.
  • Використовуйте ліцензійні операційні системи та програмне забезпечення.
  • Регулярно здійснюйте резервне копіювання важливих файлів.
  • Якомога частіше оновлюйте паролі доступу до важливих систем і використовуйте двофакторну автентифікацію.

Нагадаємо, в квітні невідомі зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київської області і розмістили на них неправдиву інформацію.

Ми також писали, що російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США під час масових кібератак минулого року.

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