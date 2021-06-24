Додаток "Дія" оновили. Що змінилося

Додаток "Дія" оновився. Колаж "Сьогодні"

Додаток електронних держпослуг "Дія" повідомив про оновлення своїх сервісів.

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Про це повідомляється на Telegram-каналі "Дія".

Що нового?

Для зручності в функціоналі розділили спосіб зчитування цифрового документа!

Залежно від життєвої ситуації і запиту компанії показуєте:

QR-код;

штрих код.

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Де шукати? Як користуватися?

відкриваєте в "Дії" потрібний документ (ID-карта або закордонний);

натискаєте на документ, щоб з'явився код;

вибираєте QR/штрихкод;

зчитуваєте.

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Раніше повідомлялося, що додаток "Дія" має автоматично відображати документи водія – права і техпаспорт на авто. але не у всіх автолюбителів вийшло "загнати" в систему техпаспорта. Проблеми виникають у тих, хто отримував документи раніше 2013-2014 років. Їх дані просто пройшли повз держреєстрів.

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":