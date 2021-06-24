Додаток "Дія" оновили. Що змінилося

Додаток "Дія" оновився. Колаж "Сьогодні"
Додаток електронних держпослуг "Дія" повідомив про оновлення своїх сервісів.
Про це повідомляється на Telegram-каналі "Дія".
Що нового?
Для зручності в функціоналі розділили спосіб зчитування цифрового документа!
Залежно від життєвої ситуації і запиту компанії показуєте:
- QR-код;
- штрих код.
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Де шукати? Як користуватися?
- відкриваєте в "Дії" потрібний документ (ID-карта або закордонний);
- натискаєте на документ, щоб з'явився код;
- вибираєте QR/штрихкод;
- зчитуваєте.
Раніше повідомлялося, що додаток "Дія" має автоматично відображати документи водія – права і техпаспорт на авто. але не у всіх автолюбителів вийшло "загнати" в систему техпаспорта. Проблеми виникають у тих, хто отримував документи раніше 2013-2014 років. Їх дані просто пройшли повз держреєстрів.
Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":