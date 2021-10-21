Додаток "Вдома" оновився: які тепер діють правила для українців

Кабмін вніс зміни в порядок відстеження самоізоляції людей, які приїхали з-за кордону

Додаток "Вдома" вніс зміни для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Додаток "Вдома" змінює своє призначення. Тепер воно не відслідковуватиме геолокацію, а через 72 години буде скасовано.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Реклама

Які зміни з'явилися в додатку "Вдома"?

Українці, які повертаються з-за кордону, і іноземці, які прибувають у нашу країну, і не мають сертифікату про вакцинацію, зобов'язані показати працівникові прикордонної служби активований додаток "Вдома".

Інакше – українців відправляти на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді на територію України.

Для реєстрації в додатку "Вдома" або на офіційному порталі потрібно вказати такі дані:

Реклама

прізвище, ім'я, по батькові

серія і/або номер паспорта

місце самоізоляції

засоби зв'язку (номер телефону)

Протягом 72 годин до вищевказаних даних має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген.

Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок "Вдома" можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто – подзвонити своєму сімейному лікарю.

Що буде, якщо тест на коронавірус не здали?

Якщо ви не здали тест після перетину кордону, то через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції.

Реклама

У МОЗ розповіли, як українці порушують режим самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

Раніше ми писали: