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"Сприйму це як наказ": Верещук рветься в міністри оборони

20 липня 2021 14:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Під Андрієм Тараном вже хитається крісло міністра, але кандидат на його місце вже є – міністром оборони вперше може стати жінка

Верещук хоче замінити Тарана. Колаж "Сьогодні"

Верещук хоче замінити Тарана. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони і пояснила, чому саме політик повинен очолювати відомство. Про це він сказала журналістам під Верховною Радою.

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Вона закликала журналістів дочекатися спочатку рішення чинного міністра Андрія Тарана про відставку. Нардеп підтвердила, що готова очолити відомство.

"Я б погодилася (стати міністром оборони. – Ред.). Я вже це говорила тисячу разів – я сприйму це як наказ. Прекрасно розумію, працюючи у комітеті з питань нацбезпеки і оборони, що потрібно для сьогоднішньої армії. Міністерство оборони – це саме той політичний орган, де на чолі має стояти політик, людина, яка вміє робити політику, розбирається в цьому. Є менеджером і, фактично, обслуговує військо, яке воює", – сказала Верещук.

Поділ повноважень, фінансування зарплат, питання житла для військових і багато іншого – це все питання міністра оборони, зазначила нардеп.

"А війна, все, що стосується стратегії, це питання командувача ЗСУ і тих, хто воює", – додала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно спікер Верховної Радий Дмитро Разумков говорив, що восени в Кабміні можуть бути нові відставки.

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