"Сприйму це як наказ": Верещук рветься в міністри оборони

Під Андрієм Тараном вже хитається крісло міністра, але кандидат на його місце вже є – міністром оборони вперше може стати жінка

Верещук хоче замінити Тарана. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони і пояснила, чому саме політик повинен очолювати відомство. Про це він сказала журналістам під Верховною Радою.

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Вона закликала журналістів дочекатися спочатку рішення чинного міністра Андрія Тарана про відставку. Нардеп підтвердила, що готова очолити відомство.

"Я б погодилася (стати міністром оборони. – Ред.). Я вже це говорила тисячу разів – я сприйму це як наказ. Прекрасно розумію, працюючи у комітеті з питань нацбезпеки і оборони, що потрібно для сьогоднішньої армії. Міністерство оборони – це саме той політичний орган, де на чолі має стояти політик, людина, яка вміє робити політику, розбирається в цьому. Є менеджером і, фактично, обслуговує військо, яке воює", – сказала Верещук.

Поділ повноважень, фінансування зарплат, питання житла для військових і багато іншого – це все питання міністра оборони, зазначила нардеп.

"А війна, все, що стосується стратегії, це питання командувача ЗСУ і тих, хто воює", – додала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно спікер Верховної Радий Дмитро Разумков говорив, що восени в Кабміні можуть бути нові відставки.