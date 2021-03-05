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"Принципова позиція": Степанов розповів про підвищення зарплати медикам

5 березня, 01:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мінімальна зарплата має бути не менше 23 тисяч гривень, вважає міністр

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що підвищення зарплат медикам – його принципова позиція.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мінімальна заробітна плата медичних працівників має бути не менше 23 тисяч гривень.

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"Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого – 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", – написав Степанов.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів, за рахунок чого зарплати вчителів і медиків у 2021 році виросли на 20%.

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Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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зарплати медики мінімальна зарплата Максим Степанов
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