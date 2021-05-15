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Чи приймати препарати, що розріджують кров, перед COVID-вакцинацією? Відповіли в МОЗ

15 травня, 23:01

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами імунолога, подібні ліки не тільки не принесуть користі, але й можуть нашкодити через низку побічних ефектів

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Глава Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій запевнив, що приймати препарати, що розріджують кров, перед або після вакцинації проти COVID-19 не потрібно.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За словами фахівця, подібні ліки не тільки не принесуть користі, але й можуть нашкодити через низку побічних ефектів.

"Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. І навпаки – "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити", – заявив Лапій.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.

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Як повідомлялося раніше, антибіотики на коронавірус не діють. Однак українці все частіше самі собі призначають антибіотики і приймають їх. Чому не можна лікувати ковід такими препаратами і до чого призводить неконтрольоване вживання антибактеріальних засобів – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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