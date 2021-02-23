Силувати не будуть нікого: Зеленський дав пораду МОЗ щодо вакцинації

Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником міністра охорони здоров’я – головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком початок вакцинації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Банкової.
Ляшко розповів, що 22 лютого в Україні зареєстрували дві вакцини від COVID-19 – препарати Pfizer/BioNTech та Covishield, і зазначив, що перша партія вакцини Covishield (500 тис. доз) вже прибула в Україну. Препарат з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" доправили на склад "Укрпромпостач", і 24 лютого розпочнеться постачання вакцини в регіони.
Заступник міністра зауважив, що вакцина Covishield вироблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Щеплення препаратом проводиться у два етапи. А президент акцентував увагу на тому, що логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована, і затримок не повинно бути.
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Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім – працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо.
"Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною – нікого не потрібно силувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату", – наголосив Зеленський.
Головний санітарний лікар нагадав, що на другому етапі передбачена вакцинація військових. А Зеленський підтвердив готовність отримати щеплення разом з військовослужбовцями як верховний головнокомандувач.
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