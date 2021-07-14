Прийнято другий закон судової реформи: що чекає Вищу раду правосуддя

Згідно з новим законом, буде створена Етична рада і з'являться дисциплінарні інспектори

Рада продовжує реформування сдової системи. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №5608 з "пакету судової реформи" щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП.

Створення Етичної ради

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Новим законом створюється Етична рада, до якої увійдуть шість осіб. Вона буде допомагати перевіряти кандидатів до Вищої ради правосуддя і її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

До нього увійдуть троє суддів або суддів у відставці (за пропозицією Ради суддів) і три міжнародних експерта. Наступні склади Етичної ради будуть формуватися з трьох суддів (суддів у відставці) та по одному члену від Ради прокурорів, Ради адвокатів і від Національної академії правових наук.

Члени Ради повинні успішно пройти кваліфікаційне оцінювання і мати:

бездоганну ділову репутацію;

високі професійні та моральні якості;

громадський авторитет, що відповідає критеріям професійної етики і доброчесності;

досвід роботи не менше 15 років по здійсненню судочинства або адвокатської або прокурорської діяльності, або наукової діяльності в області права.

Етична рада вважається повноважною у випадку затвердження в її складі не менше чотирьох членів.

Вирішальне слово буде за міжнародними експертами

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Рішення Етичної ради буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів ради.

Депутати прийняли також поправку до закону, яка надає міжнародним експертам вирішальну роль в ухваленні рішень Ради. Для прийняття рішення необхідно, щоб його підтримали два міжнародних експерта. Якщо голоси розділяться навпіл, проводиться повторне голосування. Якщо знову паритет – перевага буде у рішення, яке підтримали міжнародні експерти.

Створюється Служба дисциплінарних інспекторів

Інспектори будуть діяти незалежно від Вищої ради правосуддя, ось тільки керувати ними буде представник ВСП. Членами служби за підсумками конкурсів будуть люди, які мають вищу юридичну освіту і стаж у сфері права не менше 15 років, з яких не менше 8 років – на посадах судді, прокурора або адвоката.

Дисциплінарні інспектори повинні будуть проводити попередню перевірку дисциплінарних скарг, аналізувати матеріали дисциплінарних справ, збирати інформацію, документи, готувати проекти постанов і рішень дисциплінарної палати і ВСП в рамках дисциплінарного провадження стосовно судді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Рада підтримала пропозиції Зеленського щодо судової реформи - мова про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.