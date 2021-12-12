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СЬОГОДНІ Новини України

Притягують блискавки та заманюють у воду. ТОП-3 містичних ліси України

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 17:20
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Українці розповідають, як бачили дивні істоти біля озера у лісі, багато туристів скаржилися на самопочуття
В Україні є три таємничі ліси
В Україні є три таємничі ліси / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є кілька лісів, куди вночі і поодинці краще не заходити. Дехто каже, що в них є містичні об'єкти.

"Сьогодні" зібрали ТОП-3 містичні ліси України.

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Чорний ліс

Чорний ліс знаходиться у Знам'янському та Олександрійському районах Кіровоградської області. Це грабово-дубовий ліс загальною площею 3500 га, поряд із ним проходять річки Інгулець та Тясмин. На території лісу є сфагнове болото площею 2 га та озеро Берестувате. Водойму прозвали Чорним озером.

Чорне озеро посеред лісу. Фото "Похід вихідного дня"

За розповідями очевидців, біля озера часто трапляються дивні речі: чутно незрозумілий шелест, то вода раптом починає ворушитися. Також кажуть, що поруч із водою люди втрачали контроль і приходили до тями, коли вже були у воді. На одному з берегів озера прямо посеред лісу знаходиться колишня державна дача. Відпочивальники розповідали, як уночі там бачили істот, дуже схожих на русалок.

Кам'яне село у лісі

Ліс в Олеському районі Житомирської області приваблює безліч туристів через свою особливість – серед дерев є так зване "кам'яне село". Розкидане там величезне каміння дійсно нагадує будинки, церкву чи школу, а на одному є навіть відбиток ноги, який називають "слід бога".

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"Слід бога". Фото: "Укрінформ"

Вчені досі не можуть визначити точне походження каміння. У Мережі пишуть кілька версій, проте їх спростовують вчені. Наприклад, за однією з версій, каміння приніс льодовик, що рухався зі Скандинавії. Також пишуть, що це каміння є залишками гір.

Сучасні дослідження базуються на іншій версії: на цій території знайшли поклади 125 корисних копалин. Склад та структура порід у глибині та на поверхні ідентична. Це говорить про те, що гранітні валуни – це виходи на поверхню українського кристалічного щита.

Камені у "селі". Фото: mywed.com

Згідно з однією з легенд, у минулому на цьому місці жили багаті люди. Але вони одного разу не відчинили двері на прохання бідняків із сусіднього села про допомогу. На сході всі будинки в селі скам'янілі.

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Також є історія про "Чортовий млин". Деякі камені формою нагадують величезні жорна. Місцеві жителі кажуть, нібито чорти у цьому місці будували млин. Але одного разу один нечистий застав світанок. Риси залишили роботу, а жорна досі тут лишилися.

Громовище у Житомирській області

Біля села Купище у Житомирській області посеред лісу є дуже дивне місце: воно буквально притягує блискавки. Цю галявину посеред лісу і назвали Громовищем. Місцеві жителі кажуть, що під час грози варто бігти подалі від цього місця.

Місце, куди часто б'ють блискавки. Фото igotoworld

Також ця частина лісу має погану славу. За розповідями, там гинуть рослини, не ростуть гриби, а у туристів може різко погіршитися самопочуття та настрій. Жителі села кажуть, що іноді там можна побачити дивне мерехтіння, а нагору піднімається промінь світла, схожий на прожектор.

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