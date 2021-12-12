Притягують блискавки та заманюють у воду. ТОП-3 містичних ліси України

В Україні є кілька лісів, куди вночі і поодинці краще не заходити. Дехто каже, що в них є містичні об'єкти.
"Сьогодні" зібрали ТОП-3 містичні ліси України.
Чорний ліс
Чорний ліс знаходиться у Знам'янському та Олександрійському районах Кіровоградської області. Це грабово-дубовий ліс загальною площею 3500 га, поряд із ним проходять річки Інгулець та Тясмин. На території лісу є сфагнове болото площею 2 га та озеро Берестувате. Водойму прозвали Чорним озером.
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За розповідями очевидців, біля озера часто трапляються дивні речі: чутно незрозумілий шелест, то вода раптом починає ворушитися. Також кажуть, що поруч із водою люди втрачали контроль і приходили до тями, коли вже були у воді. На одному з берегів озера прямо посеред лісу знаходиться колишня державна дача. Відпочивальники розповідали, як уночі там бачили істот, дуже схожих на русалок.
Кам'яне село у лісі
Ліс в Олеському районі Житомирської області приваблює безліч туристів через свою особливість – серед дерев є так зване "кам'яне село". Розкидане там величезне каміння дійсно нагадує будинки, церкву чи школу, а на одному є навіть відбиток ноги, який називають "слід бога".
Вчені досі не можуть визначити точне походження каміння. У Мережі пишуть кілька версій, проте їх спростовують вчені. Наприклад, за однією з версій, каміння приніс льодовик, що рухався зі Скандинавії. Також пишуть, що це каміння є залишками гір.
Сучасні дослідження базуються на іншій версії: на цій території знайшли поклади 125 корисних копалин. Склад та структура порід у глибині та на поверхні ідентична. Це говорить про те, що гранітні валуни – це виходи на поверхню українського кристалічного щита.
Згідно з однією з легенд, у минулому на цьому місці жили багаті люди. Але вони одного разу не відчинили двері на прохання бідняків із сусіднього села про допомогу. На сході всі будинки в селі скам'янілі.
Також є історія про "Чортовий млин". Деякі камені формою нагадують величезні жорна. Місцеві жителі кажуть, нібито чорти у цьому місці будували млин. Але одного разу один нечистий застав світанок. Риси залишили роботу, а жорна досі тут лишилися.
Громовище у Житомирській області
Біля села Купище у Житомирській області посеред лісу є дуже дивне місце: воно буквально притягує блискавки. Цю галявину посеред лісу і назвали Громовищем. Місцеві жителі кажуть, що під час грози варто бігти подалі від цього місця.
Також ця частина лісу має погану славу. За розповідями, там гинуть рослини, не ростуть гриби, а у туристів може різко погіршитися самопочуття та настрій. Жителі села кажуть, що іноді там можна побачити дивне мерехтіння, а нагору піднімається промінь світла, схожий на прожектор.
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