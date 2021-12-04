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СЬОГОДНІ Новини України

Привиди, вода, що незамерзає, і вікно в інший світ. ТОП-5 наймістичніших озер України

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
4 грудня, 14:06
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В Україні є багато містичних історій, пов'язаних із озерами. Місцеві жителі вірять у них і навіть не купаються у воді, боячись можливого лиха
Що відомо про наймістичніші озера України
Що відомо про наймістичніші озера України / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є безліч водойм, через які виникає багато запитань без відповідей. Легенди про незамерзаюче озеро, водойму з привидом і таємничі гейзери дійшли і до нашого часу.

Сайт "Сьогодні" зібрав п'ять наймістичніших водойм України.

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Оконські джерела на Волині

Справжнім дивом Волині називають Оконські джерела – озера в селі Оконськ, у яких б'є два фонтани води із землі. Як пише hotels24.ua, глибина самого озера всього три метри, а ось глибина жерла джерел не встановлена.

Вода в озері ніколи не замерзає. Фото funtime

Також дивує сила, завдяки якій джерела щомиті випускають на поверхню озера близько 200 літрів води. Є тут і інше дивне явище: будь-якої пори року вода в озері має температуру близько 8 градусів. Крім того, цю воду неможливо газувати штучно.

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Згідно з переказами, в Оконську було ще одне джерело з цілющою водою. Воно раптово з'явився посеред села біля будинків. Джерело було настільки потужним, що струмінь досягав верхівки дерев. Проте місцеві жителі дуже злякалися того, що вода рознесе будинки та засипали його мішками з мукою.

Синє озеро на Закарпатті

Синє озеро на Закарпатті відоме своїм вулканічним походженням та розташуванням на висоті 600 метрів. На дні озера є дві воронки, які були кратерами найдавнішого вулкана.

Синє озеро на Закарпатті. Фото "TPG Україна"

Водойма живиться з потужного сірководневого джерела, це надає воді мальовничого блакитного кольору. Озеро вважається мертвим, оскільки через величезний вміст сірководню в ньому не уживеться жодна жива істота. Вода із нього використовується для лікування.

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Чорне озеро під Кропивницьким

Чорне озеро біля Кропивницького вважається одним із наймістичніших природних місць країни. Воно розташоване серед болота, вкритого мохом та зеленими папоротями. Вчені припускають, що ці водні об'єкти сформувалися ще льодовиковий період.

Який вигляд має Чорне озеро. Фото із гурту "Слава Україні"

Легенди свідчать, що Чорне озеро має багатоярусне дно. Це можна пояснити скупченням торфу, гілок та листя. Купатися у такому водному об'єкті заборонено.

Українська Венеція біля Одеси

Вилкове знаходиться в Одеській області, де Дунай впадає в Чорне море. Селище відоме багатьом, як "Українська Венеція" і зараз є популярним туристичним центром.

Вилкове називають українською Венецією. Фото "Вікіпедії"

Замість вулиць у селищі йдуть канали, як у італійській Венеції, а замість машин — човни та катамарани. На місці впадання Дунаю у Чорне море стоїть символічний знак "0 км". Кажуть, що якщо пройти під цим знаком, то це принесе здоров'я та удачу.

Озеро з привидами у Хмельницькій області

Як пише igotoworld, на Хмельниччині є озеро Вікніна, його також називають озером привидів.

Озеро не замерзає навіть у найсильніші морози. Там багато риби, і вона нібито ніколи не закінчується, хоч би скільки її виловлювали.

Люди не купаються в озері. Фото igotoworld

Місцеві жителі ніколи не купаються в озері. Вони вірять у легенду, що озеро є вікном у інший світ. Крім того, люди кажуть, що над озером часто з'являються примари.

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