Щеплений CoviShield журналіст заразився коронавірусом: чому так відбувається (відео)

У військового кореспондента Олександра Махова, який отримав першу дозу вакцини від коронавірусу CoviShield 10 днів тому на передовій, ПЛР-тест показав позитивний результат.

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Він розповів новинам "Сьогодні", що відчув погіршення стану того ж дня, коли робили щепленнтя. Спочатку думав, що то побічна реакція на вакцину, але симптоми не минули й через тиждень.

Журналіст припускає, що заразився саме в день вакцинації.

"Мій лікар каже, що заразитися вакциною я не міг, а заразився я, скоріше за все, в той день, коли приїхав знімати сюжет у військовий шпиталь про щеплення вояків і тоді я і отримав свій укол. На 10 день після вакцинації, я маю такі симптоми: головний біль, біль в очах, дуже сильно крутить ноги і є трохи кашлю", – розповів Махов.

У випадку з журналістом вакцина навіть не встигла подіяти, однак навіть після повноцінної вакцинації можна захворіти, хоч і нечасто. Про це свідчать кілька випадків у Ізраїлі, який є одним із лідерів за темпами вакцинації – там вже половина населення отримала другу дозу вакцини.

Ізраїльські лікарі кажуть, що хвороба у всіх минає легко і без ускладнень, проте, аби остаточно виробився імунітет до

коронавірусу, після другого щеплення має минути щонайменше два тижні.

"На сьогодні заразилося близько 100 людей коронавірусом після того, як вони отримали другу дозу вакцини. Ніхто з цих людей не потрапив в реанімацію, не в тяжкому стані, ніхто з них не помер. Усі виписані з лікарні. Це на 4,2 млн людей, які щеплені двома дозами. Якщо люди заражаються – це не має ніякого відношення до вакцини", – стверджує лікар-реаніматолог Борис Бриль.

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Нагадаємо, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов знімав репортаж про вакцинацію українських бійців від коронавірусу на передовій, куди прибули виїзні бригади з військового госпіталю, і сам отримав щеплення від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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