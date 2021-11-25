Щеплення від COVID-19: кому потрібно обов'язково робити

Хронічні захворювання не є протипоказанням для вакцинації. Також є категорії людей, яким обов'язково потрібно зробити щеплення.
Про це повідомляє Коронавірус інфо в Telegram.
Життєво важливо щеплюватися людям із:
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- бронхіальною астмою;
- серцево-судинними захворюваннями;
- діабетом;
- ВІЛ;
- хронічними хворобами нирок;
- пацієнтам на гемодіалізі.
Люди з онкологічними та аутоімунними захворюваннями – також у групі ризику, проте перед щепленням слід порадитися з лікарем.
Особам з алергією можна зробити щеплення навіть у період загострення хвороби.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1743;
Вінницька область – 659;
Волинська область – 581;
Дніпропетровська область – 674;
Донецька область – 948;
Житомирська область – 341;
Закарпатська область – 403;
Запорізька область – 906;
Івано-Франківська область – 525;
Київська область – 795;
Кіровоградська область – 162;
Луганська область – 336;
Львівська область – 511;
Миколаївська область – 556;
Одеська область – 491;
Полтавська область – 1060;
Рівненська область – 619;
Сумська область – 324;
Тернопільська область – 275;
Харківська область – 562;
Херсонська область – 223;
Хмельницька область – 808;
Черкаська область – 518;
Чернівецька область – 173;
Чернігівська область – 132.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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