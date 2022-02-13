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Щеплення від COVID-19 на КПВВ. Литва передасть вакцину українцям

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 08:31
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Глава МОЗ Віктор Ляшко відвідав безплатні пункти щеплення, розташовані на території КПВВ "Станиця Луганська"
Литва передасть вакцину Johnson & Johnson для українців
Литва передасть вакцину Johnson & Johnson для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримає від Литви вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson. Зокрема, вакцину буде передано для щеплення українців на пунктах пропуску.

Про це під час брифінгу на території КПВВ "Станиця Луганська" сказав голова МОЗ Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ.

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"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, у тому числі із тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від важкого перебігу коронавірусної хвороби", – сказав міністр.

Можливість вакцинації на КПВВ

Голова МОЗ відвідав безплатні пункти COVID-тестування та щеплення, розташовані на території КПВВ "Станиця Луганська". Ляшко заявив, що є вибір вакцин, а також достатньо безплатних швидких тестів.

"Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту", – сказав Ляшко.

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Щеплення від COVID-19 для дітей

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Нагадаю, що в Україні діти від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", – наголосила чиновниця.

У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини потрібно звернутися до центру вакцинації. Також із собою необхідно мати:

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  • свідоцтво про народження (дітям віком від 12 до 13 років) або паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

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