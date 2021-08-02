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Вакцинація зменшила оберти. Скільки українців отримали щеплення від COVID-19 за добу

2 серпня 2021 8:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, однак темпи прищепної кампанії сповільнилися

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 1 серпня, в Україні вакцинували проти COVID-19 38 080 осіб. Це на 30 419 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усього від початку кампанії зробили щеплення 5 594 703 особи. Вакцинацію завершили вже 2 033 616 осіб – вони отримали дві дози препарату.

"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", – йдеться в повідомленні.

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Протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплень і 296 центрів вакцинації.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс.

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Також нагадаємо, в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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