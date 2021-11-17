Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Приводить до важкої форми: Кузін розповів про особливості штаму "Дельта"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
17 листопада, 11:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У вакцинованих хвороба протікає набагато простіше. Людина може хворіти у легшій формі
Штам "Дельта" швидше призводить до важкої форми / Колаж "Сьогодні"
Штам "Дельта" швидше призводить до важкої форми / Колаж "Сьогодні"

Будь-який випадок ГРВІ або ГРЗ, що супроводжується кашлем та чханням, підвищенням температури тіла потрібно відрізняти від коронавірусної хвороби. У штаму "Дельта" є певні особливості.

Про це в інтерв'ю"Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

Реклама

Як вирізняють штам "Дельта" лікарі

Для цього на рівні первинної ланки медичної допомоги у сімейних лікарів найчастіше використовуються тести на визначення антигену. За 15 хвилин це дозволяє встановити діагноз.

Як відрізнити штам "Дельта" звичайній людині

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину.

У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. При "Дельті" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.

Реклама

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 468 людей;
  • летальних наслідків – 769,
  • одужали – 20 211 людей.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти