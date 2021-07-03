Ознак перекриття кордону з Білоруссю немає – прикордонники

Упродовж минулої доби суттєвих змін обстановки або зменшення пропускних операцій на кордоні не було

Кордони відкриті. Фото: колаж "Сьогодні"

На кордоні України з республікою Білорусь – ніяких ознак перекриття кордону немає. Сьогодні спостерігається досить ритмічний рух через пункти пропуску на ділянці кордону країн.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Проте наголошується, що вчора ввечері Житомирський і Чернігівський прикордонні загони ДПСУ отримали інформацію від білоруської сторони про перехід місцевих прикордонників на посилену охорону кордону.

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"У пропускних операціях ніяких ознак, що свідчать про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", – пишуть у відомстві.

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В ДПСУ зазначають, що за минулу добу на в'їзд в Україну з Білорусі пропустили майже 2000 чоловік, а в зворотному напрямку – більше 1700 чоловік.

Нагадаємо, що на тлі масштабних антиурядових протестів проти фальсифікацій на виборах, переслідування опозиції та репресій стосовно учасників протесту Лукашенко заборонив білорусам залишати країну по наземним пропускним пунктам.

А в травні через силового захоплення лайнера Ryanair і арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю.