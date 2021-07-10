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Визнав Крим українським? У Мережі припускають, що Моргенштерн міг прилетіти на півострів

10 липня 2021 11:47

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Мережі сумніваються, що репер знаходиться на підконтрольній українській владі території України

Репер може знаходиться в Криму / Фото: колаж "Сьогодні"

Репер може знаходиться в Криму / Фото: колаж "Сьогодні"

Телеведучий Максим Назаров допустив, що російський репер Моргенштерн зовсім не на підконтрольній українській владі території України, а приїхав до окупованого Росією Крим.

Про це він написав в Telegram.

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Назаров допускає, що Моргенштерн не перетинав кордон з Україною, а в останньому пості визнав Крим українським, чи то жартома, чи то всерйоз.

"За чотири години до публікації цього відео Моргенштерн був помічений на своїй малій батьківщині в Уфі виходить, пообідав півників в уфимському "Версалі", сів на літак і... прилетів до Криму? Або, думається, просто вирішив потролити СБУ, на яку нещодавно подав до суду", – написав журналіст.

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Відзначимо, що Назаров сумнівається в своїй версії. Примітно, що і в СБУ сумніваються в присутності Моргенштерна в Україні. За даними спецслужби, можливі два варіанти: або він блефує, або дійсно перетнув кордон.

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Нагадаємо, що ще тиждень тому Моргенштерн публікував пост з відпустки – він в халаті з логотипом готелю Lujo в турецькому Бодрумі. Він пише, що в нього медовий місяць.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.

Всі подробиці в спецтемі Моргенштерн в Україні?

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