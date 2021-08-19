Страти в Афганістані і зміна головного копа в Одесі – головні новини СЬОГОДНІ

19 серпня в Кривому Розі поховали мера міста, в Вашингтоні п'ять годин вмовляли терориста здатися, а в Афганістані стратили першого начальника поліції

У Кабулі люди захоплюють літаки, в Одеській області глава Нацполіції Олег Бех йде у відставку / Колаж "Сегодня"

19 серпня Кривий Ріг попрощався зі своїм мером Костянтином Павловим, ЄС визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія", а Нацполіція в Одеській області готувалася до зміни керівника.

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Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події 19 серпня 2021 року.

Похорон мера

Вранці в Кривому Розі попрощалися з мером міста Костянтином Павловим, якого 15 серпня знайшли застреленим на порозі власного будинку. Прощання пройшло в Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. На церемонію прийшли близько 20 тисяч людей – люди вистояли велику чергу, щоб віддати останні почесті градоначальнику.

Фото: 0564.ua

Загроза теракту

Ранок в Америці почався з загрози масштабного теракту. У Вашингтоні невідомий чоловік підігнав до бібліотеки, що знаходиться поруч з Конгресом США, вантажівку, і заявив, що в ньому вибухівка. Поліція більше п'яти години вела з ним переговори, його вимоги поки невідомі. Ближче до полудня "терорист" здався.

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Як повідомляє CNN , в соціальних мережах зловмисник транслював свою акцію в прямому ефірі, тримаючи каністру перед собою. У своїй промові він говорив про "революцію".

У Вашингтоні кілька годин вмовляли невідомого, не підривати вантажівку, нібито з вибухівкою / Фото Reuters

Зміна поліцейських

Стало відомо, що глава Нацполіції в Одеській області Олег Бех подав у відставку. Цю інформацію підтвердив "Сегодня" особисто Бех.

Офіційної інформації, хто прийде на його місце поки немає. Не виключено, що це буде начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин. У 2010 році він пішов на пенсію за вислугою років і працював у приватній фірмі, однак після Революції Гідності повернувся в органи .

Ситуація з пандемією

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень , які викликала пандемія. Цей документ можна отримати в додатку тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

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Згідно з даними МОЗ, в Україні за останню добу, 18 серпня, виявили 1560 нових випадків інфікування коронавірусом .

Страти в Афганістані

З Афганістану почали надходити перші повідомлення про розправу режиму "Талібан" над поліцейськими і військовими. До редакції американської газети The New York Times потрапив документ ООН, що підтверджує – таліби почали пошук тих, хто співпрацював з США і НАТО. У разі, якщо "пособники Заходу" на здадуться добровільно, таліби загрожують розправитися з їхніми родинами .

Перша жертва "амністії" талібів

Трагедія на море

У Херсонській області під час купання на матраці зникли батько і син, які приїхали відпочивати зі Львова. Тіло хлопчика знайшли, пошуки чоловіка продовжуються. НП подія сталася на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району.