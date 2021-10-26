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Пробне ЗНО-2022: як проходитиме іспит в умовах карантину

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 жовтня, 21:51
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Реєстрація на пробний іспит триватиме протягом 5-22 січня 2022 року
Тестування проходитиме з урахуванням правил карантину/Колаж: Сьогодні
Тестування проходитиме з урахуванням правил карантину/Колаж: Сьогодні

Пробне ЗНО у 2022 році відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів. Охочі пройти пробний іспит повинні взяти із собою маску та дезінфектор.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Як відбуватиметься тестування?

Під час карантину тестування в аудиторіях будуть організовані з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, як на вході до пунктів пробного ЗНО, так і під час оцінювання.

Учасники пробного тестування зобов'язані:

  • на вході пройти вимірювання температури;
  • бути в масках;
  • мати маленькі дезінфектори і користуватись ними;
  • дотримуватись соціальної дистанції.

Аудиторії для проведення пробного іспиту

В аудиторії, де проводитимуть тестування, дозволено перебувати не більше ніж 15 школярам та 2 інструкторам.

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Аудиторії забезпечать:

  • медичними масками;
  • безконтактними термометрами;
  • засобами дезінфекції для рук;
  • засобами дезінфекції для оброблення поверхонь;
  • ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків.

Пробне ЗНО-2022

В Україні реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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