Пробне ЗНО-2022: як проходитиме іспит в умовах карантину

Пробне ЗНО у 2022 році відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів. Охочі пройти пробний іспит повинні взяти із собою маску та дезінфектор.
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Як відбуватиметься тестування?
Під час карантину тестування в аудиторіях будуть організовані з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, як на вході до пунктів пробного ЗНО, так і під час оцінювання.
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Учасники пробного тестування зобов'язані:
- на вході пройти вимірювання температури;
- бути в масках;
- мати маленькі дезінфектори і користуватись ними;
- дотримуватись соціальної дистанції.
Аудиторії для проведення пробного іспиту
В аудиторії, де проводитимуть тестування, дозволено перебувати не більше ніж 15 школярам та 2 інструкторам.
Аудиторії забезпечать:
- медичними масками;
- безконтактними термометрами;
- засобами дезінфекції для рук;
- засобами дезінфекції для оброблення поверхонь;
- ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків.
Пробне ЗНО-2022
В Україні реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
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