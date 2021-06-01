Продаж Україні дронів Bayraktar: Туреччина відповіла на претензії Лаврова

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія не має права вимагати припинення продажу Україні турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

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Так він відповів на випад свого російського колеги Сергія Лаврова, передає телеканал NTV.

Він пригадав Росії позицію Туреччини щодо Криму і постачання ракетних комплексів до Сирії.

"Наша позиція щодо Криму відома, ми так само говоримо це росіянам. Ми говоримо про те, що її рішення – у політичній площині. Ніхто не повинен ображатися на наш продаж дронів Україні. Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети до Сирії або до інших країн. Ми не ставили цього під сумнів, коли це сталося", – сказав Чавушоглу.

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Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров закликав Туреччину "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За його словами, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму дорівнює посяганню на територіальну цілісність Росії" .

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Нагадаємо, раніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповідав, що безпілотник Bayraktar може знищити ціль з висоти в 7 км.