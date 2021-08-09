Продовження карантину в Україні та нові санкції проти Білорусі – головні новини СЬОГОДНІ

Карантин в Україні і санкції проти Білорусі. Колаж: "Сьогодні"

9 серпня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що адаптивний карантин хочуть продовжити на два місяці, а Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі.

РФ розпочала навчання в Криму і поблизу кордонів України

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9 серпня почалися масштабні військові маневри, які пройдуть не тільки на російській території, але і на окупованих українських і грузинських територіях.

Навчання пройдуть на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північної Осетії, Чечні, Криму (Україна), на російських військових базах в Вірменії, Абхазії і Південної Осетії (дві останні – Грузія ).

Це будуть двосторонні батальйонні тактичні навчання мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів Південного військового округу (ЮВО).

Зустріч Зеленського з Байденом

Під час візиту президента Володимира Зеленського в США він має намір обговорити з американським лідером Джо Байденом три основні блоки питань – політичні, економічні та безпеку.

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Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за підсумками переговорів буде спільний документ двох президентів, будуть підписані й інші документи, деякі з них на фінальній стадії.

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Візит Меркель до Зеленського

22 серпня в Київ приїде німецький канцлер Ангела Меркель. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини і інші актуальні питання, розповів прес-секретар глави української держави Сергій Никифоров.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газопроводу.

Карантин в Україні продовжать

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Адаптивний карантин в Україні, введений в минулому році на тлі поширення COVID-19, планують продовжити на два місяці.

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"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили, і з урахуванням тієї епідситуації, яку ми зараз бачимо в Європейському регіоні, в Україні потрібно продовжити адаптивний карантин ще на два місяці", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні ввели з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевели в форму адаптивного карантину.

Санкції проти Білорусі

Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений білоруський президент дізнався про це прямо на прес-конференції і у відповідь нахамив британцям.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі.

Заяви Лукашенко

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Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що висновок другого Мінського угоди в лютому 2015 року в столиці Білорусі врятувало Україну від великомасштабної війни з Росією.

Він нагадав, що вже багато років Білорусь була під якимись санкціями і до подій з протестами після президентських виборів в 2020 році. Але він нагадав, що в 2015 році Захід по-людськи поставився до Білорусі і погодився створити в Мінську мирну майданчик по врегулюванню російсько-українського протистояння.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук говорив, що Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру і Київ хоче перенесення переговорів в іншу країну, наприклад в Польщі.

Дивіться в нашому сюжеті про річницю протестів в Білорусі: