Тривалість життя людей похилого віку після коронавірусу скорочується – медик

Щонайменше на один рік скорочується тривалість життя

Тривалість життя людей похилого віку, які перехворіли на коронавірус, скорочується щонайменше на один рік.

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Про це розповіла в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград.

Вона зазначила, що через те, що українські лікарні зосередженні на наданні допомоги хворим на коронавірус, люди з іншими захворюваннями не отримують належного лікування.

"Ми не змогли забезпечити надання адекватної медичної допомоги дуже великій кількості людей, які того потребували. Вже в світі сьогодні пораховано, що внаслідок перенесенного вірусу у старших людей скорочується тривалість життя щонайменше на один рік", – розповіла Виноград.

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До речі, Фонд глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 (COVAX) почне перші поставки вакцин у лютому-2021. Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, перший мільярд доз буде поставлений протягом 2021 року, решта поставок – протягом 2022-го.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українців будуть вакцинувати від коронавірусу в п'ять етапів, а до кінця року щеплення отримає половина населення країни.

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