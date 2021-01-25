Просували ідеї "русского мира" у соцмережах: СБУ викрила антиукраїнських агітаторів

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, за завданням російських кураторів зловмисники скоординовано поширювали в соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу нашої країни, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Так, у Дніпропетровській області оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який поширював матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних "українських фашистів" і просував ідеї "русского мира".

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання інтернет-агітатора вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

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На Херсонщині правоохоронці викрили на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. За даними досудового слідства, чоловік поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти нашої країни, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

Агітатор з міста Берегово на Закарпатті, як встановила СБУ, створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

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У Полтавській області кіберфахівці СБ України припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів.

"Кіберфахівці відзначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими "тарифними протестами". Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушенні громадського спокою", – додали у відомстві.

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Зараз дії зловмисників кваліфіковані за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозру.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила антиукраїнських агітаторів у двох областях.

Також нагадаємо, в Одесі затримали сепаратиста, який закликав до створення "народної республіки".

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