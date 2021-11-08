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Проекти каналу "Україна 24" до роковин Незалежності переглянули мільйони українців

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 14:56
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На телеканалі виходило два проекти, які викликали неймовірний інтерес серед глядачів телеканалу
На телеканалі виходили дві документальні телепередачі.
На телеканалі виходили дві документальні телепередачі. / Фото: Колаж: Сьогодні

З високими показниками на каналі "Україна 24" завершився показ документальних проектів, серед яких "30 років до волі" Леоніда Канфера та проєкт "Правдива історія". Цикл щотижневої документалістики переглянули мільйони глядачів.

Сайт "Сьогодні" розповідає про успіх циклу документальних проектів інформаційного каналу "Україна 24" до річниці Незалежності.

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"30 років до волі"

Спеціально до 30-річчя незалежності України інформаційний канал показував спільну роботу режисера Леоніда Канфера та ведучого Олега Панюти – цикл фільмів "30 років до свободи", який є частиною мультимедійного проекту "Україна, яку будуємо ми".

10-серійна програма виходила в період з 29.08 до 31.10 і за цей час зібрала біля екранів 2 млн 343 тис. глядачів. Середня частка циклу досягла – 1,3 (аудиторія 18+ по всій Україні).

"Правдива історія"

Успішно підсумувала лінійку щотижневої документалістики "Правдива історія", дві серії якої переглянули 624 тис. українців. Частка програми досягла 1,70, що на +10% вище за добову частку каналу "Україна 24". Документальний проєкт підвищив частку у своєму слоті майже на третину завдяки як припливу аудиторії, так і збільшенню загального перегляду (аудиторія 18+ по всій Україні).

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Далі буде

Загальнонаціональний канал "Україна 24" і надалі розширюватиме власні інформаційні горизонти та створюватиме актуальні документальні програми, що становлять високий інтерес серед глядачів.

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