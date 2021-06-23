Професійні жебраки: як функціонує та хто кришує в Україні бізнес на милостині

Бізнес на проханні грошей в Україні дуже поширений, а заробіток сягає тисяч доларів на місяць

Просила допомоги на їжу – а потім поїхала додому машиною. Соцмережі збурила історія жебрачки, якій вистачає заробітку на таксі. Часто-густо знедоленими прикидаються авантюристи, які ходять по милостиню, як на роботу. Наскільки це поширено і скільки заробляють жебраки-артисти, дізнався кореспондент "Сьогодні" Юрій Орловський.

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Кожен вигадує собі свою історію, на що просить гроші – то документи закінчуються, то на дорогу не вистачає, то на операцію. Прохачі на день заробляють від 150-200 гривень. Для більшого заробітку потрібні акторські таланти. В Івано-Франківську, викрили чоловіка, який прикидався безруким.

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"Безрукий" мав близько тисячі доларів на місяць і про іншу роботу й не мріяв. Аж поки його не перевірили поліція та знімальна група "Сьогодні", яка й зняла чудо зцілення.

У столиці серед жебраків є вже й свої знаменитості. Один чоловік заради заробітку перевдягнувся бабцею. А дідусь на "жигулях" – просто столична легенда. Його авто то ламається посеред дороги, то на останні гроші він намагається доїхати до сина в інший кінець країни. І так уже 6 років.

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Втім, за комічністю деяких способів виманювання грошей криється справжній промисел зі своєю ієрархією. І крім дрібних прохачів і так званих жебраків-артистів, ще є ті, кого стояти з протягнутою рукою – примушують. Їх викрадають, залякують, б'ють та забирають усю милостиню. Зазвичай жертви – це люди з інвалідністю.

"Кожна група працює під контролем. В тому числі, і не без кришування правоохоронних органів. Є умовні ринки, місця, на яких підбирають інвалідів. І ось той умовний куратор цього району приїжджає, забирає. його завдання – прикрасити інваліда і везти туди, куди треба. Везе, виставляє, іноді ставить – дивиться, щоб не приховав копієчку", – пояснює один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур.

І такий бізнес вкрай поширений Україною. Сергій третій рік бореться із ним у Чернівцях. Разом із правоохоронцями викрив так звану "банду Андрія". Той збирав немічних стареньких, відбирав у них документи і змушував випрошувати гроші у перехожих. За відмову – бив.

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"Під час обшуку виявили 12 паспортів, 28 тисяч гривень, які в пакеті готувалися для когось, думаю тих, хто кришував це угрупування. За приблизними підрахунками, заробіток цього угрупування в складі 8 інвалідів-візочників, був від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. а їх було 3 таких угрупування в нашому місті", – розповідає громадський активіст Сергій Качмарський.

Побороти жебрацтво в Україні вкрай складно, переконують опитані новинами "Сьогодні" експерти. Штрафи та арешти – малоефективні. Хіба що відмовляти в грошах тим, про кого ми нічого не знаємо.

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У Кривому Розі породілля віддала свою дочку для жебрацтва. Поліцейські вже затримали двох жінок, причетних до торгівлі дитиною.