"Представник російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мову

Професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через введення закону про українську мову у сфері обслуговування.

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Про це йдеться у кількох її останніх постах у Facebook.

"За п'ять років у цій тоталітарній країні я втратила все: сцену, мову, ідентичність, культуру, науку і свободу думки, можливість пересуватися і сили", – стверджує вона.

Більченко також назвала себе "представником російської цивілізації", а закон про українську мову "черговим набряклим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії".

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"За зовнішнім маркером знакової сфери ховається щось більш глибинне і страшне. Це – глибше мовних норм і страшніше вуличних побиттів. Ім'я йому – звичайний фашизм", - також пише вона.

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Євгенія Більченко, згідно з університетським сайтом, є доктором культурології та професором кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії і суспільствознавства університету Драгоманова.

Це ім'я не вперше спливає в Мережі, кілька років тому Більченко заявила, що розчарувалася в Революції гідності і що на Донбасі немає українських найманців.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року в Україні набула чинності ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою першочерговою мовою обслуговування споживачів в Україні тепер є українська. Тобто представники сфери обслуговування повинні звертатися до клієнтів і відповідати українською. Перейти на іншу мову можна, якщо клієнт про це попросить і якщо ця інша мова виявиться "прийнятною для сторін".

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