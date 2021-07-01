Спека йде, грози залишаються: прогноз погоди на 1 липня (карта)

Продовжить заливати, блискати і гуркотіти у всіх без винятку західних областях, а ось температура там трохи знизиться

У перший день липня на погодному фронті України практично без змін – все ті ж грози і досить спекотно, але температура все-таки трохи знизиться в більшості регіонів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві знову буде дощ з грозою, температура наближатиметься до 30 градусів, як і в Чернігівській області та на Житомирщині – там ті ж 27-29 градусів і грози. А ось у Сумах несподівано буде сухо.

Продовжить заливати, блискати і гуркотіти у всіх без винятку західних областях, проте температура там трохи знизиться – на Закарпатті аж до 25 градусів, а у Львівській і Франківській областях – до +24.

У центрі України буде спекотно і мокро, як і в Дніпропетровській області, а також у Миколаєві та Одесі, температура – від 28 до 30 градусів.

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Гроз не обіцяють у четвер тільки в найпівнічніших Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також у Запоріжжі, Херсоні та Криму. Температура там буде в середньому 30 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові в середу, вдруге за тиждень, пройшла сильна злива, яка супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки.