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Осінь скасовується: прогноз погоди на 10 вересня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
10 вересня, 06:15
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У всіх областях України сьогодні ще на кілька градусів потеплішає і стане по-справжньому спекотно, а відсутність опадів сприяє прогулянкам на свіжому повітрі
Неділя в Україні буде спекотною. Колаж "Сьогодні"
Неділя в Україні буде спекотною. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 10 вересня, погода нагадає українцям про літо – по всій Україні буде спекотно і безхмарно, дощів синоптики теж не прогнозують.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві 10 вересня температура підніметься до 24-26 градусів. У столиці в п'ятницю знову буде сонячно.

Погода в регіонах

У всіх областях України сьогодні ще на пару градусів потеплішає.

  • На півночі обіцяють в середньому 24-26 градусів у Чернігівській і Київській областях, 23-25 – у Сумській і Житомирській.
  • На заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 23-25 градусів, у деяких областях трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів.
  • У центрі 10 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі – 24-26 градусів.

  • На сході температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, у Луганській – до +25.
  • На півдні в п'ятницю температура в Херсоні, Миколаєві та окупованому Криму – 24-26 градусів, у Одесі – від 22 до 24 градусів.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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