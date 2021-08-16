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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні знову "пекло": прогноз погоди на 16 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
16 серпня, 06:11
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Дощі в понеділок обіцяють тільки в західному регіоні, на решті території країни буде дуже спекотно та сухо
В Україні обіцяють спеку і місцями зливи / колаж "Сьогодні"
В Україні обіцяють спеку і місцями зливи / колаж "Сьогодні"

Після рятівної прохолоди минулого тижня в Україну знову прийшли "пекельні" дні – температурний стовпчик у понеділок підніметься до 33 градусів практично по всій країні. А захід на тлі спеки ще й заливатиме.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 16 серпня, як і по всій країні, спека: температура 31-33 градуси, дощів не обіцяють.

Погода в регіонах

Дощі в понеділок обіцяють тільки в західному регіоні, на решті території країни буде сонячно і сухо.

  • На півночі обіцяють температуру близько 30-32 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях опадів не прогнозують.
  • На заході теж спека – в цьому регіоні прогнозують в середньому 31-33 градуси, а на Закарпатті – до +34. У всіх західних областях пройдуть зливи.
  • У центрі сьогодні сонячно, спекотно і без опадів. Температура в Кропивницькому, Черкасах і Полтаві – 30-32 градуси, а в Дніпропетровській області трохи тепліше – до +34.

  • На сході сьогодні ні гроз, ні злив не буде. Температура у Запоріжжі, Луганській, Донецькій і Харківській областях – від 29 до 31 градуса.
  • На півдні 16 серпня теж холодно не буде. У Миколаєві, Херсоні – 31-29 градусів, у Одеській області – до +32, у Криму трохи "прохолодніше" – 29-31 градус.
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Раніше "Сьогодні" повідомляли, що в найближчі дні в Україну прийде антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano і принесе суху і сонячну погоду.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Дивіться також у нашому сюжеті про потоп у курортній Кирилівці:

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