Спеку трохи охолодять зливи: прогноз погоди на 2 серпня (карта)

У понеділок буде спекотно у всіх регіонах країни, крім заходу, там встановиться найкомфортніша температура

Невеликі дощі трохи охолодять українців / колаж "Сьогодні"

В Україні в понеділок, 2 серпня, буде переважно так само спекотно, дещо пожаліє сонце тільки західний регіон. При цьому в більшості областей прогнозують і дощі.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в понеділок прогнозують дощову, але спекотну погоду. Температура в столиці буде 29-31 градус.

Погода в регіонах

У понеділок буде спекотно в усіх регіонах країни, крім заходу, там встановиться комфортна температура. Найвища температура сьогодні буде в Харківській і Луганській областях – до 36 градусів.

На півночі обіцяють температуру близько 30-32 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях будуть зливи.

обіцяють температуру близько 30-32 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях будуть зливи. На заході також обіцяють невеликі дощі. Температура в середньому становитиме 23-25 градусів, а на Закарпатті буде трохи вища – до +27.

також обіцяють невеликі дощі. Температура в середньому становитиме 23-25 градусів, а на Закарпатті буде трохи вища – до +27. У центрі прогнозують опади та спеку. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях температура в середньому становитиме 31-33 градуси.

На сході у понеділок переважно буде сухо, зливи обіцяють тільки у Харківській області. При цьому там, як і в Луганській, буде дуже спекотно – близько 35-36 градусів. У Донецькій і Запорізькій областях – +33-35.

понеділок переважно буде сухо, зливи обіцяють тільки у Харківській області. При цьому там, як і в Луганській, буде дуже спекотно – близько 35-36 градусів. У Донецькій і Запорізькій областях – +33-35. На півдні опадів не обіцяють тільки у Херсонській області та Криму. Температура в Херсоні – 33-35 градусів, у Сімферополі – 31-33. В Одеській області прогнозують грози та 31-33 градуси, а в Миколаївській – зливи і до +34.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні на тлі спеки вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі в них плавали, як гондоли, мало не щодня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Тим часом синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 3 серпня в Україні похолодає до комфортних 23-27 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

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