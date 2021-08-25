В Україні знову холодішає: прогноз погоди на 25 серпня (карта)

Температура в різних регіонах України в середу кардинально відрізнятметься, а грози нарешті покинуть захід, повністю змістившись на північ і центр країни

На заході України знову грози, а в інших областях так само спекотно/колаж "Сьогодні"

У середу, 25 серпня, грози в Україні обіцяють лише на півночі та в центрі, але в половині областей синоптики прогнозують похолодання.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві 25 серпня стане прохолодніше, температура опуститься до 20-22 градусів. При цьому обіцяють продовження гроз.

Погода у регіонах

У середу грози нарешті покинуть захід, повністю змістившись на північ і центр країни. При цьому температура в різних регіонах України сьогодні буде кардинально відрізнятися.

На півночі прогнозують 22-24 градуси в Чернігівській і Сумській областях, 20-22 – в Київській і не більше 19 градусів – у Житомирській області. Причому в кожній з них обіцяють грози.

прогнозують 22-24 градуси в Чернігівській і Сумській областях, 20-22 – в Київській і не більше 19 градусів – у Житомирській області. Причому в кожній з них обіцяють грози. На заході опадів сьогодні не буде, але ще сильніше похолоднішає до 17-19 градусів. Трохи тепліше буде лише в Закарпатській області – до +21.

опадів сьогодні не буде, але ще сильніше похолоднішає до 17-19 градусів. Трохи тепліше буде лише в Закарпатській області – до +21. У центрі 24 серпня обіцяють грози, температура в цьому регіоні буде від 22-24 градусів у Черкасах до 26-28 у Полтаві.

На сході сьогодні мінлива хмарність і як і раніше без дощів. Температура в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях – 26-28 градусів.

сьогодні мінлива хмарність і як і раніше без дощів. Температура в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях – 26-28 градусів. На півдні 25 серпня температура в Миколаєві, Херсоні, Одесі та окупованому Криму близько 27-29 градусів. У цьому регіоні всюди буде сухо.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від сильного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

А Рівне затопило вранці в День Незалежності, 24 серпня. Через сильну зливу "попливли" вулиці та дороги і частину заходів довелося скасувати.