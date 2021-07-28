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Грози знову атакують: прогноз погоди на 28 липня (карта)

28 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Трохи знизилася температура на півночі країни – в Чернігівській і Сумській областях обіцяють до 29 градусів

Злива у Києві/колаж "Сьогодні"

Злива у Києві/колаж "Сьогодні"

У середу, 28 липня, в більшості областей України прогнозують зливи і грози, опадів не обіцяють тільки на півдні та сході країни. При цьому спекотно буде всюди.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві, де температура сьогодні буде 28-30 градусів, також не обійтися без парасольок – синоптики обіцяють у столиці зливу з грозою.

Трохи знизилася температура на півночі країни – у Чернігівській і Сумській областях обіцяють до 29 градусів. Там також прогнозують грози.

Зливи обіцяють і в центрі, а температура в Черкасах, Кропивницькому та Полтаві в середу буде 30-32 градуси.

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Захід також продовжує заливати, крім того там як і раніше спекотно – в середньому 29-31 градус, а на Закарпатті стовпчик термометра підніметься і до +33.

Спекотний сонячний день очікується на сході та півдні України: температура там сягатиме 33-34 градусів і ніяких опадів.

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Нагадаємо, на 28 липня також оголошене штормове попередження – у західних областях буде дощ, сильний вітер і навіть місцями град.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

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