Грози будуть, але не скрізь: прогноз погоди на 28 червня (карта)

Погода продовжує дивувати українців – там, де вчора було сухо, сьогодні пройдуть дощі, на півдні ж нарешті спекотно і без опадів

У святковий понеділок, 28 червня, в Україні спаде спека і встановиться комфортна температура, а ось грози нікуди не подінуться, тільки трохи змістяться з заходу і півдня на схід.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві на День Конституції температура буде 24-26 градусів, але обіцяють дощі з грозами і прохолодний вітер 7-12 м/c.

Дощі з грозами обіцяють і в інших північних областях, а також у центрі. Температура в цих регіонах буде близько 26 градусів. Причому Сумську і Чернігівську області заливатиме сильніше, ніж інші.

Гриміти і блискати буде й на сході, у найпівнічніших областях – Луганській та Донецькій – при цьому збережеться спекотна погода – до 30 градусів. А ось у Дніпрі обіцяють не більш як +27.

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На півдні буде цілком комфортно – 28-30 градусів і жодних дощів. Із заходу грози також поки пішли, 28 червня там обіцяють в середньому 26 градусів, трохи спекотніше буде тільки на Закарпатті – до +29.

Нагадаємо, червень в Україні видався дощовим і спекотним – перші два тижні країну заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" спека. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Тим часом під Києвом випав град розміром з яйце.