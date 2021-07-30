В Україні знову сонячно і спекотно, але не скрізь. Прогноз погоди на 30 липня (карта)

У Києві в передвихідний день встановиться сонячна спекотна погода без опадів

У деяких областях спеку розбавлять грози. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 30 липня, літо вирішило знову побалувати частину українців – грози несподівано пішлиіз заходу, півночі і центру. Проте сьогодні ще поливатиме східні області і частково південні

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в передвихідний день встановиться сонячна спекотна погода, без опадів. Температура в столиці буде 28-30 градусів.

Погода в регіонах

Спекотно у п'ятницю буде у всіх регіонах країни. Найнижчу температуру синоптики прогнозують у Волинській та Рівненській областях – до +29 градусів, найвища буде в Херсоні та Миколаєві – до +33.

На півночі обіцяють температуру близько 28-30 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях буде сухо, а ось Сумську знову заливатиме.

обіцяють температуру близько 28-30 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях буде сухо, а ось Сумську знову заливатиме. На заході буде сонячно і спекотно, там гроз не обіцяють ніде. Температура в середньому становитиме 28-30 градусів, а на Закарпатті підніметься до +31.

буде сонячно і спекотно, там гроз не обіцяють ніде. Температура в середньому становитиме 28-30 градусів, а на Закарпатті підніметься до +31. У центрі в Черкаській і Кіровоградській областях опадів не прогнозують, а ось Полтаву і Дніпро може трохи підтопити. Температура в цій частині України в середньому становитиме 28-30 градусів.

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На сході у п'ятницю продовжаться зливи і грози, не омине грозовий фронт сьогодні і Запорізьку область, де вчора було сухо. Температура в Харківській, Луганській і Донецькій областях – 28-30 градусів, у Запорізькій – 30-32 градуси.

п'ятницю продовжаться зливи і грози, не омине грозовий фронт сьогодні і Запорізьку область, де вчора було сухо. Температура в Харківській, Луганській і Донецькій областях – 28-30 градусів, у Запорізькій – 30-32 градуси. На півдні опадів не обіцяють тільки в Одеській області, у Миколаєві, Херсоні та Криму буде лити і гуркотіти. Температура в Миколаєві і Херсоні – 31-33 градуси, в Одесі – +32, у Криму – +31.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні на тлі спеки вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі в них плавали, як гондоли, мало не кожного дня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Тим часом синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 2-3 серпня в Україні похолодає до комфортних 23-27 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.