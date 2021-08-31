Грози, зливи і спека: що приготував українцям останній день літа (карта)

Літо завершиться вже звичною в останні дні прохолодою в західному регіоні і спекою на сході. Крім того, Україну будуть як і раніше заливати грози і зливи, але не скрізь.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У Києві 31 серпня температура знизиться до 21-23 градусів. І, якщо вірити синоптикам, зі столиці нарешті підуть грози.
Погода в регіонах
У понеділок грози підуть із заходу і півдня і накриють схід. Водночас у кількох західних областях пройдуть зливи.
- На півночі прогнозують в середньому 22-24 градуса у Чернігівській і Сумській областях, в них також обіцяють зливи. У Житомирській області буде прохолодніше – 19-21 градус, дощів там не буде.
- На заході сьогодні дощі і досить сильні прогнозують в Ужгородській та Львівській областях, також зачекайте в Тернополі та Івано-Франківську. Температуру в середньому по регіону обіцяють 19-21 градус. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 20-22 градуси.
- У центрі 31 серпня тепло і грози. Температура в Черкасах і Кропивницькому 24-26 градусів, у Дніпрі – до 29 і Полтаві – до 27. У всіх областях цього регіону обіцяють грози.
- На сході сьогодні як і раніше спекотно, але скрізь, крім Запоріжжя, будуть грози. У Луганській, Донецькій і Харківській областях прогнозують 28-30 градусів, у Запорізькій – від 21 до 31 градуса.
- На півдні 31 серпня температура в Миколаєві і Херсоні становитиме від 27 до 31 градуса, в Одесі – 25-27, окупованому Криму – 28-30 градусів. Сьогодні в цьому регіоні буде сухо.
Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
Зазначимо, Київ пізно ввечері в понеділок, 30 серпня, накрила небувала гроза – у результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.