Грози, зливи і спека: що приготував українцям останній день літа (карта)

У Києві 31 серпня температура знизиться до 21-23 градусів, але, якщо вірити синоптикам, зі столиці нарешті підуть грози

Погода у різних регіонах буде значно відрізняться / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо завершиться вже звичною в останні дні прохолодою в західному регіоні і спекою на сході. Крім того, Україну будуть як і раніше заливати грози і зливи, але не скрізь.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 31 серпня температура знизиться до 21-23 градусів. І, якщо вірити синоптикам, зі столиці нарешті підуть грози.

Погода в регіонах

У понеділок грози підуть із заходу і півдня і накриють схід. Водночас у кількох західних областях пройдуть зливи.

На півночі прогнозують в середньому 22-24 градуса у Чернігівській і Сумській областях, в них також обіцяють зливи. У Житомирській області буде прохолодніше – 19-21 градус, дощів там не буде.

прогнозують в середньому 22-24 градуса у Чернігівській і Сумській областях, в них також обіцяють зливи. У Житомирській області буде прохолодніше – 19-21 градус, дощів там не буде. На заході сьогодні дощі і досить сильні прогнозують в Ужгородській та Львівській областях, також зачекайте в Тернополі та Івано-Франківську. Температуру в середньому по регіону обіцяють 19-21 градус. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 20-22 градуси.

сьогодні дощі і досить сильні прогнозують в Ужгородській та Львівській областях, також зачекайте в Тернополі та Івано-Франківську. Температуру в середньому по регіону обіцяють 19-21 градус. Трохи тепліше буде у Вінницькій області – 20-22 градуси. У центрі 31 серпня тепло і грози. Температура в Черкасах і Кропивницькому 24-26 градусів, у Дніпрі – до 29 і Полтаві – до 27. У всіх областях цього регіону обіцяють грози.

На сході сьогодні як і раніше спекотно, але скрізь, крім Запоріжжя, будуть грози. У Луганській, Донецькій і Харківській областях прогнозують 28-30 градусів, у Запорізькій – від 21 до 31 градуса.

сьогодні як і раніше спекотно, але скрізь, крім Запоріжжя, будуть грози. У Луганській, Донецькій і Харківській областях прогнозують 28-30 градусів, у Запорізькій – від 21 до 31 градуса. На півдні 31 серпня температура в Миколаєві і Херсоні становитиме від 27 до 31 градуса, в Одесі – 25-27, окупованому Криму – 28-30 градусів. Сьогодні в цьому регіоні буде сухо.

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Зазначимо, Київ пізно ввечері в понеділок, 30 серпня, накрила небувала гроза – у результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.