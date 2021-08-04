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Грозовий захід і спекотний схід: прогноз погоди на 4 серпня (карта)

4 серпня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Найкомфортніша температура як і раніше у західних областях, але в середу там знову гримітиме і блискатиме

В Україні знову зійшлися грози та спека. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні знову зійшлися грози та спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 4 серпня, грози несподівано пересунуться зі східної частини України на захід, але прохолодніше не стане, а на півдні і сході збережеться справжня спека.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в середу буде досить комфортно. У столиці обіцяють 25-27 градусів і ніяких опадів.

Погода в регіонах

Найкомфортніша температура як і раніше зберігається в західних областях, але сьогодні їх знову заливатиме.

  • На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській і Сумській областях в середу опадів не буде, а в Житомирській обіцяють грози.
  • На заході литиме в середу всюди. Температура в середньому становитиме 23-25 градусів, а на Закарпатті традиційно буде трохи вищою – до +26.
  • У центрі опадів сьогодні не прогнозують. У Кіровоградській і Черкаській областях буде 26-28 градусів, в Дніпрі – до +29, а у Полтаві – 25-27 градусів.

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  • На сході в середу у всіх областях обіцяють сонце з невеликою хмарністю. У Луганській як і раніше спекотно до 30 градусів. У Донецькій області температура опуститься до +29, а в Харківській очікують 28-30 градусів.
  • На півдні 4 серпня пройде без опадів. Температура скрізь трохи опуститься: в Одесі – до 29 градусів, в Сімферополі – 29-31. У Миколаївській та Херсонській областях прогнозують 28-30 градусів.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Новини "Сьогодні" також повідомляли, що сильний град зупинив рух на трасі Одеса-Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи із будинків.

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