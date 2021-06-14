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Прогноз погоди на вівторок: в яких областях закінчаться дощі і де чекати до +27

14 червня 2021 13:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уже позаду половина червня, а на вулиці не припиняються дощі. Але завтра жителям деяких областей пощастить

Негода продовжить бушувати в Україні, але вже не у всіх областях. Завтра, 15 червня, на заході без опадів. Тим часом на сході температура повітря наблизиться до позначки в 30 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря в 20-25 градусів, на сході – до +27.

Дощі і грози охоплять більшість областей, тільки на заході завтра буде сухо (карта).

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У Києві очікується дощ із грозою. Температура повітря завтра очікується 23-26 градусів.

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Діденко додала, що цей тиждень в цілому буде теплим з періодичними дощами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред літа Карпати засипало снігом.

Також ми писали, що 12 червня в Одесі злива затопила місто. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням, через що затопило кілька центральних вулиць в центрі міста.

Дивіться в нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро:

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