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СЬОГОДНІ Новини України

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада: де очікувати потепління (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 листопада, 06:00
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Протягом дня в країні опадів не прогнозують
Вітер протягом дня сягатиме 10 м/с/Колаж: Сьогодні
Вітер протягом дня сягатиме 10 м/с/Колаж: Сьогодні

У четвер, 25 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Водночас в країні на кілька градусів підніметься температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер — 5-10 м/с. Синоптики опадів не прогнозують.

На заході температура становитиме 4-7 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +5 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 3-6 градусів тепла. На півдні — +3-8 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 3-5 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо +5-7 градусів.

Погода на грудень

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Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.

У грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

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