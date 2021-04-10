Прогноз синоптиків на 10 квітня: від нічних заморозків до 13 градусів тепла (карта)

В Україні сьогодні, 10 квітня, буде мінлива хмарність і без опадів. Синоптики передають потепління.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу буде невеликий вітер – 5-10 м/с.

Температура повітря в усіх областях становитиме 11-13 градусів тепла, а на сході – 10-12 градусів.

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Вночі в деяких областях буде мінусова температура – Черкасах, Полтаві, Сумах, Чернігові, Хмельницькому.

В Києві сьогодні також не буде опадів, температура 11-13 градусів.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" писали, що в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

Крім того, сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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