Прогноз синоптиків на 10 квітня: від нічних заморозків до 13 градусів тепла (карта)

В Україні сьогодні, 10 квітня, буде мінлива хмарність і без опадів. Синоптики передають потепління.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу буде невеликий вітер – 5-10 м/с.
Температура повітря в усіх областях становитиме 11-13 градусів тепла, а на сході – 10-12 градусів.
Вночі в деяких областях буде мінусова температура – Черкасах, Полтаві, Сумах, Чернігові, Хмельницькому.
В Києві сьогодні також не буде опадів, температура 11-13 градусів.
Нагадаємо, новини "Сьогодні" писали, що в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
Крім того, сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
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