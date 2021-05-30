Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

Прохолоднішим, ніж минулого року: яким буде перший місяць літа в Україні

30 травня, 12:00

Олександр Панченко , Тетяна Очеретяна

В Україні червень буде відносно прохолодним місяцем, також очікуються грози, град і шквали

У 2021 році червень буде прохолоднішим, ніж минулого. Середня температура наступного місяця передбачається 18-22 градусів тепла, у горах 14-18 градусів тепла. Тобто на 4-5 градусів вище, ніж у травні і близько до кліматичної норми.

Реклама

Про це розповів сайту "Сьогодні" заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (у Карпатах до 160 мм), це також в межах норми. Прокопенко зазначив, що в червні температура почне зростати, тому на початку місяця буде прохолодніше, ніж у кінці.

"Також у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град і шквали. Поки ми не бачимо, що в червні буде аномально спекотна погода. Це добре для розвитку рослин, злаків, які наразі насичені вологою, і створює передумови для гарного врожаю", – сказав він.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури в червні – 3 градуси морозу і спостерігався у горах Криму. А в західних, північних, східних і Дніпропетровській областях, на високогір'ї Карпат було і до 5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 39,8 градуси.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода в Україні на Трійцю.

Реклама

Крім того, народний синоптик поділився прогнозом на червень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
Долар і євро покотилися вниз: офіційний курс на вихідні
Долар і євро покотилися вниз: офіційний курс на вихідніФінанси
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедії
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедіїУкраїна
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправді
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправдіЕкономіка
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопця
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопцяУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти