Прохолоднішим, ніж минулого року: яким буде перший місяць літа в Україні

В Україні червень буде відносно прохолодним місяцем, також очікуються грози, град і шквали

У 2021 році червень буде прохолоднішим, ніж минулого. Середня температура наступного місяця передбачається 18-22 градусів тепла, у горах 14-18 градусів тепла. Тобто на 4-5 градусів вище, ніж у травні і близько до кліматичної норми.

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Про це розповів сайту "Сьогодні" заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (у Карпатах до 160 мм), це також в межах норми. Прокопенко зазначив, що в червні температура почне зростати, тому на початку місяця буде прохолодніше, ніж у кінці.

"Також у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град і шквали. Поки ми не бачимо, що в червні буде аномально спекотна погода. Це добре для розвитку рослин, злаків, які наразі насичені вологою, і створює передумови для гарного врожаю", – сказав він.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури в червні – 3 градуси морозу і спостерігався у горах Криму. А в західних, північних, східних і Дніпропетровській областях, на високогір'ї Карпат було і до 5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 39,8 градуси.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода в Україні на Трійцю.

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Крім того, народний синоптик поділився прогнозом на червень.