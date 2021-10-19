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СЬОГОДНІ Новини України

Прохолодно та майже сухо: прогноз погоди на 19 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 жовтня, 06:00
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Цього дня лише в чотирьох областях очікуються опади
В Україні прогнозують суху погоду практично по всій території України/Колаж: Сьогодні
В Україні прогнозують суху погоду практично по всій території України/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 19 жовтня, в Україні буде переважно суха погода. Водночас в країні очікуються "погодні гойдалки".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дощі 19 жовтня накриють Харківську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області. Вітер по всій території України буде 7-12 м/с.

На заході прогнозують 10-13 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +13 градусів.

У північних регіонах очікується 9-13 градусів тепла. На півдні — +10-14 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують. Температура протягом дня складе 9-11 градусів тепла.

Рівень пожежної небезпеки

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він буде триматися з 18 по 20 жовтня.

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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