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Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на 6 вересня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
6 вересня, 06:15
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Практично у всіх областях України в понеділок стане прохолодніше ще на кілька градусів, зате на більшій частині країни буде сонячно і без опадів
Українці гуляють парком в Одесі
Українці гуляють парком в Одесі / Фото: Сьогодні

В Україні в перший понеділок вересня стане ще прохолодніше в усіх регіонах, зате 6 вересня, якщо вірити синоптикам, обійдеться без опадів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 6 вересня температура знизиться до 13-15 градусів. У столиці в понеділок буде сонячно.

Погода в регіонах

Практично у всіх областях України сьогодні знову стане прохолодніше на кілька градусів.

  • На півночі обіцяють в середньому 15-17 градусів у Чернігівській, Сумській та Житомирській областях, у Київській буде ще холодніше – максимум +15.
  • На заході сьогодні опади з температурою 15-17 градусів. У Закарпатській області традиційно тепліше – до +21.
  • У центрі 6 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Кропивницькому та Полтаві – 15-17 градусів, у Дніпропетровській області трохи тепліше – до 18.

  • На сході температура знизиться в Донецькій, Харківській і Луганській областях до 16-18 градусів. У Запорізькій трохи тепліше – до +20. Без опадів.
  • На півдні в понеділок температура в Херсоні і окупованому Криму – від 19 до 21 градуса. В Одесі та Миколаєві – 18-20 градусів. Тут також дощів не обіцяють.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Тим часом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що ніч з понеділка на вівторок принесе в Україну перші заморозки:

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