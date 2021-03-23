На кого скаржитися – хто відповість за побочки від вакцини проти COVID-2019, раз виробники більше не при справах

"Сегодня" дізналися, навіщо парламент прийняв це рішення і хто тепер захистить права пацієнта в разі виникнення ускладнень

За наслідки більше ніхто не відповидатиме? Верховна Рада зняла претензії з виробників і медиків за будь-які побічні дії від щеплення.

Реклама

У Кабміні пояснюють, таке рішення необхідно було прийняти, щоб отримувати вакцину безкоштовно. За два тижні уряд має подати державний механізм відшкодування. Але хто тепер захистить пацієнтів, розбиралися "Сегодня".

Чому з виробників зняли відповідальність?

Україна має отримати безкоштовно 8 млн доз вакцин проти COVID-19. Їх надасть COVAX – це програма доступу до вакцин проти коронавірусу для країн із середніми і низькими доходами від ВОЗ. Наразі через програму поширюють вакцину Covishield, згодом додасться Pfizer.

І ось виявилося, щоб отримати безкоштовні вакцини – потрібно відмовитися від претензій до їхніх виробників у разі будь-яких наслідків від вакцинації. Такої норми не було в законодавстві України. Тому Кабміну довелося подавати законопроєкт в Раду, щоб звільнити виробників вакцин проти COVID-19 від претензій.

"Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", – зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Від відповідальності звільнили не лише виробника, а й медпрацівників, які роблять щеплення. У цьому є сенс, адже формально всі вакцини проти коронавірусу не пройшли останній етап досліджень. Це зайняло би роки. Оскільки дослідження на етапі ІІІ показали, що вакцини виробляють антитіла, то Європа, США та інші країни дозволили екстрене застосування вакцин для профілактики COVID-19. Це зробила й Україна. Користь від щеплення в багато разів перевищує можливі побічні ефекти, зазначають у МОЗ.

А хто понесе відповідальність?

Реклама

COVAX має власний фонд компенсації за наслідки від вакцинації. Він наповнюється за рахунок невеликого збору з кожної дози. Відшкодування можуть отримати ті, хто матиме рідкісні і серйозні побічні ефекти. Для цього потрібно буде заповнити заявку на covaxclaims.com з 31 березня 2021 р.

Проте уряд звільнив від відповідальності абсолютно всіх виробників вакцин проти COVID-19, а не лише препарати, що надаються COVAX.

Нині, наприклад, в Україні використовують вакцину Covishield (Oxford-AstraZeneca), закуплену за рахунок держбюджету. За неї також виробник не нестиме відповідальність.

Відповідальність в цьому випадку цілком лежить на українському уряді. Тому Кабмін також має розробити критерії і окремий фонд.

Уряд виплатить компенсації

Реклама

За два тижні Уряд має розробити механізм відшкодування для громадян України за побічні реакції. Такі правки перед прийняттям законопроєкту вніс Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Уряд України бере на себе відповідальність за застосування цих вакцин і за будь-які непередбачувані наслідки. З цією метою буде створений відповідний Фонд щодо покриття шкоди, яка може бути завдана внаслідок використання вакцини", – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Цей фонд має бути немаленьким, додає Вадим Арістов. Для прикладу, в США передбачені компенсації від 300 тис. до 500 тис. дол, а задовольняють 1 звернення на 1 млн введених вакцин. В ЄС не на всі ризики поширюється компенсація, а на частину.

Які рішення розробить Кабмін, наразі невідомо. Також незрозуміло, як українці зможуть довести, що побічна дія спричинена саме вакциною, щоб мати право на компенсацію.

"В Україні має бути прозорий механізм. Великий фармбізнес не любить визнавати зв'язок побічних дій з препаратами. Довести це дуже важко: потрібні наукові оцінки, юридичні витрати. Тому уряд має створювати механізм, який позбавляє необхідності щось доводити. Людина повинна зафіксувати, що сталося після введення вакцини і повідомити про це і в більшості випадків отримати компенсацію", – розповідає Вадим Арістов.

Але процес повідомлення про побічні дії в Україні дуже складний, хоча й дані про побічні дії і збираються в режимі онлайн. Повідомляти про побічні дії препаратів можна на сайті aisf.dec.gov.ua. Однак система збору навіть працює не у всіх браузерах, про що попереджається на самому сайті.

"Через складний механізм збору втрачається велика кількість повідомлень про побічні реакції. Навіть у лікарів немає часу вносити стільки даних. Якщо таким чином продовжить працювати і фонд компенсації, то, скоріш за все ніхто нічого не зможе отримати жодних відшкодувань", – додає Вадим Арістов.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяну вакцинацією від COVID-19, для людей у 92 країн із низьким і середнім рівнем доходу – учасниць програми COVAX.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама