Виробництво вакцини від COVID в Україні: Резніков розповів про переговори з Ізраїлем і ОАЕ

Ізраїль може провести завершальні дослідження своєї вакцини від коронавірусу в нашій країні, за що Україна отримає додаткові дози

Українська делегація цього тижня зустрічалася в Ізраїлі з виробниками вакцин, щоб домовитися про отримання ізраїльської вакцини від коронавірусу, а також про її виробництво на українських підприємствах. Також переговори про це ведуться з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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Про це розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Україна 24".

"Ізраїль не встиг раніше завершити розробку власної вакцини, тому вони провели вакцинацію переважно Pfizer. Але їхня медицина на високому рівні і вони зараз над цим працюють. Тому ми говорили про завершення їхніх досліджень з вакцини в Україні, за що відповідно ми зможемо отримати певну кількість доз", – розповів Резніков.

Він додав, що аналогічні і досить успішні переговори велися і з ОАЕ.

"Є шанс, що ми отримаємо в досить великій кількості дози вакцин, а ще важливіше, ми в обох країнах говорили про майбутнє виготовлення їхніх вакцин на українських підприємствах, безпосередньо в Україні", – додав міністр.

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Нагадаємо, в Україні в неділю, 18 квітня, почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer.

Минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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