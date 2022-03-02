Прокляв московську хунту і російський фашистський режим – емоційне звернення Ющенка

Третій президент України опублікував відверту "записку" до Путіна

Ющенко звернувся до Путіна/Колаж "Сьогодні"

Третій президент України Віктор Ющенко опублікував звернення до "тих, хто розв'язав російську війну проти України та до орків, які її ведуть".

Реклама

Натякаючи на лідера країни-агресора Володимира Путіна, Ющенко називає його людиною, яка "ніколи не мала справжньої чоловічої гідності і мужності".

Посаду, яку ексглава держави називає персональною запискою, він також адресував громадянам РФ:

Реклама

"Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, т.зв. "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна. Я нічого не хочу і не буду приховувати, і буду відвертим. Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви – прокляті!" – написав Ющенко.

Крім того, політик різко розкритикував "спецоперацію", яку нібито ведуть ворожі війська на території нашої держави.

"Ви не "освободітелі" — ви чума, ви кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку".

Реклама

Наприкінці відкритого листа Віктор Андрійович закликав росіян почати думати і лише потім говорити. Також він сподівається, що "совість і обов'язок пробудяться і голосно почнуть говорити".