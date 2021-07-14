Пропаганда геббельсівського штибу: Яценюк прокоментував статтю Путіна

Арсеній Яценюк в Атлантичній раді

США, ЄС та Україна мають бути об'єднаними – це найкращий шлях, щоб зупинити Путіна. Про це сказав Арсеній Яценюк під час виступу в Атлантичній раді у Вашингтоні.

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Говорячи про останню статтю президента РФ, він підкреслив, що ця стаття не має нічого спільного з історичним підходом щодо України: "Це путінська пропаганда геббельсівського штибу".

"Абсолютно очевидно, що кінцева мета Путіна – захопити Україну. Він ніколи не змінить цей курс. Крапка. І всі в Європі, в Сполучених Штатах мають усвідомити – саме в цьому місія, в яку вірить Путін", – зазначив Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що Путін хоче відновити СРСР під власним управлінням: "Це може бути в абсолютно іншій формі. Але подивіться, що робить Путін в усіх куточках світу. Він захопив територію України, незаконно анексував Крим, атакував Грузію, надіслав своїх військових і маріонеток на Донбас. Він є загрозою для всього вільного світу".

Меседж Путіна у статті, вважає Арсеній Яценюк, адресований не українцям.

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"Оскільки більшість українців ненавидять Путіна, і це реальність. На сьогоднішній день люди чітко знають, що це агресор і ворог української держави. Його меседж більше адресувався російській аудиторії: "Подивіться, ось в чому мій план, мій план – захопити Білорусь" – що він робить зараз. План також – захопити Україну, як не сьогодні, то завтра", – зазначив Яценюк.

"Маємо зрозуміти, що він ніколи не змінить свого курсу. Найкращий шлях, щоб його зупинити, – це стримати його, бути об’єднаними. Сполучені Штати, ЄС та Україна мають бути єдиними у своїй позиції. Найбільше, чого треба боятися, – це сам страх, як казав Рузвельт. Не потрібно боятися Путіна. Ми повинні показати свою потужну єдність. І я впевнений, що демократія переможе у світі", - наголосив Арсеній Яценюк.