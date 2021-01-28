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Пропагандистка Кремля Симоньян просить Росію "забрати Донбас додому": відео

28 січня, 19:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Головред RT виступила на пропагандистському форумі в Донецьку

Одна з найвідоміших російських пропагандисток, головний редактор кремлівського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян закликала владу РФ анексувати окупований бойовиками Донбас.

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Про це вона заявила під час виступу на пропагандистському форумі "Русский Донбас", який проходив 28 січня в Донецьку. Відеозапис її виступу був опублікований в Twitter кремлівського журналіста Дмитра Смирнова.

"Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною своєї величезної і великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матінка, забери Донбас додому!" – заявила Симоньян зі сцени.

Сама ж вона вже опублікувала в своєму Telegram фото з окупованої території.

Маргарита Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan
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Маргарита Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan

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Разом з нею до Донецька приїхали її чоловік, російський телеведучий Тигран Кеосаян і головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ України вирішило внести Кеосаяна до списку осіб, яким заборонений в'їзд до нашої країни (Бабаян і Симоньян в ньому перебувають вже давно).

Нагадаємо, що цього тижня Міністерство культури та інформаційної політики внесло до "чорного списку" двох російських артисток – Олену Апіну та Юлію Беретту з групи "Стрілки". Вони обидві відвідували окупований Крим, порушивши українське законодавство.

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