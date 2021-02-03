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Санкції – не межа: Мінкульт направив запит про блокування телеканалів YouTube

3 лютого, 23:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ткаченко назвав канали Козака інструментом тероризму

Міністерство культури вже направило офіційний запит про блокування YouTube-каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, проти яких РНБО раніше запровадила санкції.

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Про це повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі "Україна 24".

"Ці канали, на мій погляд, не є медіа. Це класичний інструмент тероризму в країні, яка веде війну", – зазначив Ткаченко.

Він додав, що ці канали протягом довгого часу фактично виправдовують агресію Росії проти України.

"Це, на мій погляд, війна проти нашої свободи та незалежності. Про жодну свободу слова тут не йдеться", – зазначив він.

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Санкції – не межа: Мінкульт направив запит про блокування телеканалів YouTube
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Ткаченко додав, що YouTube повідомили про рішення РНБО щодо згаданих каналів і розраховує, що компанія дослухається.

Крім того, Мінкульт очікує рішення Нацради щодо супутникової ліцензії цих каналів.

Нагадаємо, рішення РНБО про санкції проти нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади запровадити санкції проти нардепа Тараса Козака та заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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телеканали YouTube санкції 112 блокування мінкультури України Олександр Ткаченко NewsOne ZIK
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