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Проросійський політолог Юрій Дудкін агітує за українську армію (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 01:55
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Він порадив окупантам іти додому
Дудкін сказав, що шкодує, що раніше працював на користь РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Дудкін сказав, що шкодує, що раніше працював на користь РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Проросійський політолог Юрій Дудкін прозрів та агітує за українську армію. Раніше він перебував під слідством за звинуваченням у держзраді.

Відео з підтримкою ЗСУ він опублікував на своєму акаунті в Facebook.

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Деталі

"Я звертаюся до всіх українців. Захищайте свою землю від агресії Росії! Я звертаюся до всіх росіян, які прийшли з війною в мою країну. Ідіть додому, якщо хочете жити! Я звертаюся до всіх росіян, які знаходяться в Росії. Виходьте на вулиці! Міняйте владу заради майбутнього ваших дітей! Я дякую міжнародним партнерам України за надане озброєння, яке врятувало багато життів військових і цивільних людей", — написав Дудкін під відео.

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

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"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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